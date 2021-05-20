Galatasaray, Alpaslan Öztürk'le anlaşmaya vardı

Yeni sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.2018 yılında İzmir ekibine Elazığspor'dan katılan Alpaslan Öztürk'ün sözleşmesi bu sezonun bitmesiyle sona erdi.







Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen deneyimli oyuncunun ilk yıl 5.5 milyon, ikinci yıl 6.5 milyon son yıl ise 7 milyon TL kazanması bekleniyor.





Göztepe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıkan Alpaslan Öztürk, 3 gol kaydederken altı maçta sarı kart görmüştü.Tecrübeli oyuncu, A Milli Takım'ın mart ayında 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya'ya karşı oynadığı maçta kadroya davet edilmişti.



