Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Alpaslan Öztürk'le anlaşmaya vardı /20 Mayıs 2021 20:56

Galatasaray, Alpaslan Öztürk'le anlaşmaya vardı

Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk Galatasaray ile anlaşmaya vardı.Cumhuriyet Özel - Süper Lig'de şampiyonluğu averajla kaçıran Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile anlaştı.

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Yeni sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.2018 yılında İzmir ekibine Elazığspor'dan katılan Alpaslan Öztürk'ün sözleşmesi bu sezonun bitmesiyle sona erdi.

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen deneyimli oyuncunun ilk yıl 5.5 milyon, ikinci yıl 6.5 milyon son yıl ise 7 milyon TL kazanması bekleniyor.

Göztepe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıkan Alpaslan Öztürk, 3 gol kaydederken altı maçta sarı kart görmüştü.Tecrübeli oyuncu, A Milli Takım'ın mart ayında 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya'ya karşı oynadığı maçta kadroya davet edilmişti. 

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