Galatasaray, Antalya'da galibiyet ile başladı

Antalyaspor ile Galatasaray'ın Antalya'da sıcak hava altında oynanan mücadelesinde eşitlik 90. dakikaya kadar bozulmadı. Oyuna 89'da giren Gomis 90'da sarı-kırmızılı takıma 3 puanı getirdi. Antalyaspor ilk yarının sonunda bir penaltıdan yararlanamadı.





Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Stadı’nda sıcak havada oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 90’da bulduğu golle 1-0 kazanmayı başardı.







İki takım da maça birbirini kontrol ederek başladı. 38. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun direkten dönen topu sonrasında tempo arttı. Muslera, Wright’a karşı karşıya pozisyonda gol şansı vermedi. 45+3’te Luiz Adriano’nun penaltısını kurtaran Muslera, soyunma odasına takımının geride gitmesini engelledi.





DENGEYİ GOMIS BOZDU

Sıcak havaya rağmen zaman zaman artan tempoda iki takım da sezonun ilk golünü aradı. Bunu başaran Galatasaray oldu. 89’da Yunus’un yerine oyuna giren Gomis, ceza sahası içerisinde çektiği sert şutla taraftarlarına ve takımına 3 puan hediye etti: 1-0.





Ligin 2. haftasında Antalyaspor, Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Galatasaray ise sahasında Giresunspor’u konuk edecek.





KEREM DİREĞE TAKILDI

Maçta tempo 38. dakikadan itibaren yükselmeye başladı.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ceza sahası dışından çektiği şutta top yan direğe çarpıp oyuna alına geri döndü.





MUSLERA DEVLEŞTİ





40. dakikada Haji Wright, savunmanın arkasına çok iyi sarkıp Muslera ile karşı karşıya kaldı. Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi kritik müdahaleyle rakibinin kendisini geçmesine izin vermeyerek topu çalmayı başardı.





DEVRENİN SONUNDA PENALTI

45+2. dakikada Haji Wright, ceza sahasında Muslera’nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Uruguaylı kaleci sarı kart görürken hakeme itirazda bulundu





Topun başına geçen Luiz Adriano’nun şutunu iyi takip eden Muslera, kaleye doğru yavaş gelen topu kurtararak Antalyaspor’un öne geçmesine izin vermedi.





GOMIS OYUNA GİRER GİRMEZ GOL ATTI

89. dakika Okan Buruk, Yunus Akgün’ü kenara alıp Gomis’i oyuna soktu. Tecrübeli Fransız golcü, Midtsjo’nun pasında ceza sahasında gelişine gelen topu yerden sert plase vuruşla uzak köşeye gönderdi ve Boffin’in çaresiz bırakıp Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.





YENİ TRANSFERLER

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk yeni transferlerden Seferovic, Oliveira ve Abdülkerim Bardakci’ya ilk 11’de şans verdi. Bir diğer yeni transfer Midtsjo ise 62. dakikada Berkan Kutlu’nun yerine oyuna girdi.