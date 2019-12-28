Galatasaray-Antalyaspor maçında tam 5 gol vardı: İşte son puan durumu

Galatasaray, Antalyaspor önünde oyuna baskılı başladı golleri arka arkaya buldu, sonuca erken gitti! Bu sezon ilk kez 5 farklı kazandı.





Süper Lig’in 17’nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen’in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlendi.





TERİM’DEN 3 DEĞİŞİKLİK





Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 16’ncı haftasında Göztepe ile oynadığı maçın ilk 11’inden 3 ismi değiştirerek Antalyaspor karşısına çıktı. Terim, Göztepe maçında ilk 11’de yer alan Selçuk İnan, Belhanda ve Babel’i yedek kulübesine çekerken, bu isimlerin yerine Taylan Antalyalı, Seri ve Lemina’yı ilk 11’de sahaya sürdü.





Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Taylan Antalyalı, Feghouli, Ömer Bayram ve Falcao ile 11’i ile çıktı.





TAYLAN LİGDE İLK KEZ 11’DE





Galatasaray’ın sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, sarı kırmızılı formayla ligde ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı. Kupada oynanan Tuzlaspor maçlarının ikisinde de ilk 11’de görev alan Taylan Antalyalı, ligde ise Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Göztepe maçlarında sonradan oyuna girmişti.





SERI LİGDE 2 MAÇ SONRA 11’DE





Galatasaray’ın sezon başında Fulham’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri, MKE Ankaragücü ve Göztepe maçlarının ardından yeniden ilk 11’e döndü. Seri, MKE Ankaragücü ve Göztepe maçlarında kadroda yer almamıştı ve ligde son olarak Aytemiz Alanyaspor’a karşı forma giymişti.





FATİH TERİM'E DESTEK





Galatasaraylı taraftarlar, Antalyaspor maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim'e destek verdi. Taraftarlar, maç öncesi deneyimli teknik adamı tribünlere çağırarak, "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarında bulundu. Terim bu tezahüratlara alkışlayarak karşılık verdi.





TOMAS 5 İSMİ DEĞİŞTİRDİ





Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise, takımının bir önceki hafta MKE Ankaragücü ile sahasında oynadığı maçın 11’inde 5 ismi değiştirdi. Tomas, Ferhat Kaplan, Diego, Eren Albayrak, Serdar Özkan ve Aatif’ı Galatasaray maçında 11’de görevlendirmezken, bu isimlerin yerine Boffin, Salih Dursun, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol ve Doğukan Sinik’e fırsat verdi.





Antalyaspor sahaya; Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Salih Dursun, Tarık Çamdal, Chico, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Amilton, Doğukan Sinik ve Blanco ilk 11’i ile çıktı.





U19’DA KAZANAN YOK





U19 Elit Gelişim Ligi’nde Galatasaray ile Antalyaspor, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2’lik eşitlikle sona erdi.





Süper Lig’in 17’nci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Antalyaspor’u 5-0 mağlup etti.





Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 10 ile 28’inci dakikalarda Falcao, 37’nci dakikada Celustka kendi kalesine, 82’nci dakikada Babel ve 89’uncu dakikada Taylan Antalyalı kaydetti. Galatasaray bu sonuçla ligin ilk yarısını 27 puanla kapattı. Antalyaspor ise devre arasına 14 puanda girdi. Öte yandan Taylan Antalyalı, 89’uncu dakikada attığı golle sarı kırmızılı formayla ilk golünü kaydetmiş oldu.





MAÇTAN DAKİKALAR





8’inci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Marcao’nun ortasında Taylan Antalyalı kafa vuruşunu yaparken, savunmanın topa eliyle müdahale etmesinin ardından hakem Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.





10’uncu dakikada topun başına geçen Radamel Falcao, topla kaleci Boffin’i farklı köşelere gönderdi: 1-0.





18’inci dakikada Nagatomo’nun içeri kestiği ortada Feghouli boş pozisyonda istediği gibi dokunamadı ve kaleci Boffin topa sahip oldu.





19’uncu dakikada Taylan Antalyalı’nın ara pasında Feghouli, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Feghouli’nin ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşu Boffin kornere çeldi.





28’inci dakikada Mariano sağ kanattan ceza sahasına sokuldu ve yerden sert orta kesti. Altıpasta tek vuruş yapan Falcao, kendisinin ve takımının 2’nci golünü kaydetti: 2-0.





33’üncü dakikada Taylan Antalyalı topla çıktı ve ceza sahasına sokuldu. Taylan’ın pasıyla buluşan Nagatomo, topu altıpasa kesti. Feghouli müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.





37’nci dakikada geriden atılan uzun topla sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, topu yerden içeri gönderdi. Taylan Antalyalı kendisine gelen topa istediği gibi vuramazken, meşin yuvarlak Celustka’ya çarparak ağlara gitti: 3-0.





45+1’inci dakikada Mariano’nun ortasında Feghouli topu topukla arka direğe gönderdi. Nagatomo’nun vuruşu Boffin’den sekerken, savunma topu çizgi üzerinden kornere yolladı.

İlk yarı ev sahibi takımın 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.





58’inci dakikada Falcao’nun ara pasıyla ceza sahasına giren Ömer Bayram’ın içeri çevirdiği topu Chico kornere çeldi.





63’üncü dakikada Hakan Özmert’in sol kanattan kullandığı duran topta Mukairu’nun kafa vuruşu üstten auta gitti.





64’üncü dakikada Feghouli’nin ara pasıyla kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Falcao, topa istediği gibi vuramadı ve savunma topu uzaklaştırdı.





80’inci dakikada Amilton’un ortasında savunmadan seken top Ribeiro’nun önünde kaldı. Ribeiro’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Muslera kornere çeldi.





82’nci dakikada Ömer Bayram’ın attığı uzun topla savunma arkasına sarkan ve ceza sahasına hareketlenen Babel, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 4-0.





89’uncu dakikada Seri’nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Taylan Antalyalı’nın vuruşunda top ağlara gitti: 5-0.





Mücadele Galatasaray'ın 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.





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