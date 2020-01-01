Galatasaray, aradığı ismi Çin'de buldu





Fanatik’in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Belhanda’nın satışından gelmesi muhtemel bonservis geliriyle Teixeira’yı kadrosuna katmayı hedefliyor.





Sarı-Kırmızılılar, Belhanda’yı 10 milyon Euro veya üzerinde bir rakama satabilirse, bu paranın tamamını Teixeira transferinde kullanmayı planlıyor.





Brezilyalı yıldızla 4.5 yıllık bir sözleşme yapılacağı ifade ediliyor





Çin’de Jiangsu Suning formasıyla bu sezon 30 maçta 18 gol 11 asistle oynayan yıldız oyuncu, Terim’in aklındaki 10 numara için ilk aday konumunda.





Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2020’de sona erecek olan Teixeira da artık Avrupa’ya dönmek istiyor.





Teixeira, sadece forvet arkasında değil, hem kanatlarda hem de ileri uçta görev yapabiliyor. Bu sezon Suning formasıyla çok sayıda gol atmasının başlıca sebeplerinden biri de, forvette oynamasıydı. Ancak Terim’in, tecrübeli futbolcuyu tam olarak 10 numara için düşündüğü belirtiliyor.





Teixeira, 50 milyon Euro’ya Çin'e transfer olmuştu.