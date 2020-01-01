Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, aradığı ismi Çin'de buldu /01 Ocak 2020 19:10

Galatasaray, aradığı ismi Çin'de buldu

Süper Lig’de ilk yarının bitimiyle kulüplerin transfer çalışmaları da hızlandı. Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in 2020 kadrosunda görmeyi en çok istediği ismin Alex Teixeira olduğu öğrenildi.

SHABER3.COM


Fanatik’in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Belhanda’nın satışından gelmesi muhtemel bonservis geliriyle Teixeira’yı kadrosuna katmayı hedefliyor. 

Sarı-Kırmızılılar, Belhanda’yı 10 milyon Euro veya üzerinde bir rakama satabilirse, bu paranın tamamını Teixeira transferinde kullanmayı planlıyor.

Brezilyalı yıldızla 4.5 yıllık bir sözleşme yapılacağı ifade ediliyor

Çin’de Jiangsu Suning formasıyla bu sezon 30 maçta 18 gol 11 asistle oynayan yıldız oyuncu, Terim’in aklındaki 10 numara için ilk aday konumunda.

Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2020’de sona erecek olan Teixeira da artık Avrupa’ya dönmek istiyor. 

Teixeira, sadece forvet arkasında değil, hem kanatlarda hem de ileri uçta görev yapabiliyor. Bu sezon Suning formasıyla çok sayıda gol atmasının başlıca sebeplerinden biri de, forvette oynamasıydı. Ancak Terim’in, tecrübeli futbolcuyu tam olarak 10 numara için düşündüğü belirtiliyor.

Teixeira, 50 milyon Euro’ya Çin'e transfer olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray, aradığı ismi Çin'de buldu Sonraki Haber >>

Pickup donmuş göle gömüldü

Pickup donmuş göle gömüldü

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

AKP'li başkandan dedikodu kulübesi!

AKP'li başkandan dedikodu kulübesi!

Gelecek Partisi'ne geçince AKP'den ambargo yedi!

Gelecek Partisi'ne geçince AKP'den ambargo yedi!

Papa'nın kızdığı an

Papa'nın kızdığı an

ABD'nin Irak büyükelçiliği işgal edildi!

ABD'nin Irak büyükelçiliği işgal edildi!

Öyle bağırarak çağırarak değil, o işler geçti!

Öyle bağırarak çağırarak değil, o işler geçti!

'Halk haklının yanında değil, güçlünün yanında oldu'

'Halk haklının yanında değil, güçlünün yanında oldu'

Uçan motosikletten yeni görüntüler

Uçan motosikletten yeni görüntüler

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:33:29