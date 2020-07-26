Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Arda Turan ile anlaşma sağladı /26 Temmuz 2020 19:38

Galatasaray, Arda Turan ile anlaşma sağladı

Ara transfer döneminde Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan, devre arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşmüştü.

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Transfer olacağı söylentileri sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Arda'yı isteyen Terim arasında gerginlik çıkmıştı. Arda'nın bir kez daha transferi gündemde.

İtalyan Tutto Mercato Web sitesinin haberine göre Arda Turan, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli futbolcunun birkaç gün içinde sarı kırmızılı kulüp ile resmi sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından ''Galatasaraylılardan bir ricam var. Alacağımız futbolcular için bir bildikleri var da alıyorlar desinler'' ifadelerini kullanmıştı.

Terim'in de eski öğrencisi Arda Turan'ı Galatasaray'da görmek istediği belirtiliyordu. Arda Turan, geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla sadece 179 dakika sahada kalmıştı.
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