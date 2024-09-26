Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı! /26 Eylül 2024 00:54

Galatasaray, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, turnuvaya 3 puanla başladı.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı sarı kırmızılı temsilcimiz 3-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Rahman Baba kendi kalesine, 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5. dakikada Mauro Icardi attı. PAOK'un tek golü 67. dakikada Konstentelias'dan geldi.

Avrupa'da 319. maçına çıkan Galatasaray, 144. galibiyetini aldı. Yunan takımlarıyla şu ana dek 7 maça çıkan Galatasaray 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

MAURO ICARDI SAHALARA DÖNDÜ!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, 78. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamış oldu.

Galatasaray bir sonraki Avrupa maçını 3 Ekim'de Rigas ile deplasmanda oynayacak. PAOK ise aynı tarihte FCSB'yi konuk edecek.
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