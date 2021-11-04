Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Avrupa'da yenilgisiz liderliğini sürdürdü /04 Kasım 2021 22:57

Galatasaray Avrupa'da yenilgisiz liderliğini sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi maçında Lokomotiv Moskova ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak gruptaki yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

SHABER3.COM

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda liderliğini korumak için Lokomotiv Moskova ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Maç öncesinden TFF'ye başvuran Galatasaray tam kapasite seyirci başvurusunda ret almıştı. Bu karara rağmen tam kapasite oynanan mücadelede Galatasaray ve Lokomotiv Moskova 1-1 berabere kaldı. 

Karşılaşmada ilk gol ilk yarının bitimine dakikalar kala geldi. Patrick Van Aanholt pasında Sofiane Feghouli yayın içinden bekletmeden kaleye şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu. Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde kapatmış oldu.

İkinci yarının başlarında Feghouli ve Morutan'ın pozisyonları ile tehlikle meydana getirse de farkı açamadı. 71. dakikada etkili gelen Lokomotiv'de sağ kanattan Maradishvili'nin yerden arka direğe çıkarttığı topa Kamano dokundu ve topu ağlara gönderdi. Skor böylece dengeye geldi ve maç da bu skorla 1-1 berabere bitti.

Bu skorun ardından 8 puana yükselen Galatasaray liderliğini korurken, 2 puanda kalan Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ise sonuncu sırada yer aldı.

Puan durumu


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray Avrupa'da yenilgisiz liderliğini sürdürdü Sonraki Haber >>

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Koca yürekli Keanu Reeves

Koca yürekli Keanu Reeves

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:09:37