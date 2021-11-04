Galatasaray Avrupa'da yenilgisiz liderliğini sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda liderliğini korumak için Lokomotiv Moskova ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.





Maç öncesinden TFF'ye başvuran Galatasaray tam kapasite seyirci başvurusunda ret almıştı. Bu karara rağmen tam kapasite oynanan mücadelede Galatasaray ve Lokomotiv Moskova 1-1 berabere kaldı.





Karşılaşmada ilk gol ilk yarının bitimine dakikalar kala geldi. Patrick Van Aanholt pasında Sofiane Feghouli yayın içinden bekletmeden kaleye şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu. Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde kapatmış oldu.





İkinci yarının başlarında Feghouli ve Morutan'ın pozisyonları ile tehlikle meydana getirse de farkı açamadı. 71. dakikada etkili gelen Lokomotiv'de sağ kanattan Maradishvili'nin yerden arka direğe çıkarttığı topa Kamano dokundu ve topu ağlara gönderdi. Skor böylece dengeye geldi ve maç da bu skorla 1-1 berabere bitti.





Bu skorun ardından 8 puana yükselen Galatasaray liderliğini korurken, 2 puanda kalan Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ise sonuncu sırada yer aldı.





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