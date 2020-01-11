Galatasaray Babel'i Ajax'a kiraladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir" denildi.







Bu arada Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Florin Andone yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak. Romanyalı futbolcu antrenmanlarına bireysel olarak devam ediyor.





İspanya basınında Florin Andone, idmanlarına devam ettiği İspanya'nın Cordoba şehrinde, "Herkes Cordoba'ya geri dönmeyi isteyeceğimi bilir, bu konuda bir kuşku yok. Menajerim, eşim, herkes bunu istediğimi bilir. Ancak ben La Liga'daki Cordoba'ya dönmek isterim, daha alt liglerde olan bir takıma değil" dedi.





Hürriyet'te yer alan habere göre, sakatlığı ile ilgili de konuşan Rumen oyuncu, "Dizimde bir sorun yok, şu anda iyi hissediyorum, bu müthiş. En önemli şey, iyi bir şekilde geri dönmek" ifadelerini kullandı.





2014-2016 yılları arasında Cordoba'da oynayan Florin Andone bu sezon Galatasaray formasıyla ligde altı maçta oynadı ve iki gollük katkı sağladı.