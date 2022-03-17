Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray-Barcelona maçınca 3 gol vardı /17 Mart 2022 22:54

Galatasaray-Barcelona maçınca 3 gol vardı

Galatasaray, 0-0'ın rövanşında karşılaştığı Barcelona'ya İstanbul'da 2-1 kaybederek Avrupa defterini bu sezon için kapatmış oldu.

SHABER3.COM

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Barcelona ile çeyrek final mücadelesine çıkan Galatasaray, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Sarı kırmızılılar maçın 29. dakikasında Marcao ile 1-0 öne geçti.

Barcelona bu gole 37. dakikada Pedri ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle kapandı.

Maçın 49. dakikasında Barcelona bu kez Aubameyang'ın golü ile 2-1 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele Barcelona'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu skorla Barcelona UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finale yükselirken, Galatasaray Avrupa defterini bu sezon için kapatmış oldu.
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