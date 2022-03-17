Galatasaray-Barcelona maçınca 3 gol vardı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Barcelona ile çeyrek final mücadelesine çıkan Galatasaray, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.





Sarı kırmızılılar maçın 29. dakikasında Marcao ile 1-0 öne geçti.





Barcelona bu gole 37. dakikada Pedri ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle kapandı.





Maçın 49. dakikasında Barcelona bu kez Aubameyang'ın golü ile 2-1 öne geçti.





Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele Barcelona'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.





Bu skorla Barcelona UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finale yükselirken, Galatasaray Avrupa defterini bu sezon için kapatmış oldu.

