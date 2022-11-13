Galatasaray Başakşehir'e gol olup yağdı 7-0





Süper Lig 'in 14. haftasında Galatasaray , deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 7-0 gibi tarihi bir skorla adeta şov yaptı. Maçın ikinci yarısı neredeyse tek saha Başakşehir'in kalesi önünde oynandı.





Galatasaray'ın golleri; 14, 59 ve 85. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan, 45. dakikada penaltıdan Mauro Icardi'den, 45+4. dakikada kendi kalesine Youssouf Ndayishimiye'den, 65. dakikada Dries Mertens'ten ve 88. dakikada Abdülkerim Bardakçı'dan geldi.





Galatasaray, Süper Lig'deki 13. maçı sonunda 27 puana ulaşıp lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi. Başakşehir ise 13 maç sonunda 24 puanda kaldı.









Maçtan önemli dakikalar





2. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında Bertrand Traore'nin pası sonucunda ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mounir Chouiar'nın vuruşu Sacha Boey'a çarparak kornere çıktı.



4. dakikada ceza sahası içindeki Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Mauro Icardi'nin ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı vuruş, etkili olmadı ve top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

9. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan Sergio Oliveira ile kullandığı köşe vuruşunda yapılan orta, altı pasın içine tehlikeli şekilde gelirken ön direkte Dries Mertens'in dokunamadığı top, Philippe Paulin Keny'ye temas ederek ters köşeden kornere çıktı.

14. dakikada Sergio Oliveira ile paslaşarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir savunmasından seken topa yaptığı düzgün vuruşla Galatasaray deplasmanda ilk golünü attı: 0-1.

23. dakikada Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Emre Taşdemir'in yerine Kazımcan Karataş oyuna girdi.



27. dakikada Başakşehir'in sağ köşe direğine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta Bertrand Traore'nin ortasına ön direkte Mounir Chouiar'nın kafa vuruşunu, kaleci Fernando Muslera'da kurtardı.

31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sacha Boey'nin ortasında Abdülkerim Bardakçı'nın altı pas içinde yaptığı kafa vuruşu direğe çarparken sonrasında top Mauro Icardi'ye çarparak auta çıktı.

43. dakikada Lucas Biglia'nın pasında araya giren ve Dries Mertens'in pasıyla ceza sahasına giren Lucas Torreira, Youssouf Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.



45. dakikada Galatasaray'da penaltı vuruşunu Mauro Icardi gole çevirdi: 0-2.



45+4. dakikada Galatasaray'da sağ kanatta topla buluşan Milot Rashica'nın taşıdıktan sonra içeri çevirdiği top, Youssouf Ndayishimiye'ye çarparak ağlara gitti: 0-3.



48. dakikada Dries Mertens'in pasında sağ kanatta topla hareketlenen Milot Rashica'nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruş direkten döndü.

59. dakikada Junior Caiçara'nın pasında Kerem Aktürkoğlu araya girdi. Kerem'in savunma arkasına pasına hareketlenen Mauro Icardi, vurabileceği pozisyonda topukla pası sonrasında Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu, maçtaki skoru 0-4 yaptı.



65. dakikada Dries Mertens'in pasıyla başlayan Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun içeri çevirdiği topla Milot Rashica buluştu. Rashica'nın pasında Dries Mertens, Galatasaray adına farkı 5'e çıkardı: 0-5.

72. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan Sergio Oliveira ile kullandığı serbest vuruşta Victor Nelsson'un ön direkte uygun pozisyondaki dokunuşu auta çıktı



85. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mauro Icardi'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu, gol oldu. Ancak yardımcı hakemin bayrağı sonucunda ofsayt gerekçesiyle geçerli olmayan gol, VAR incelemesi sonrası geçerlilik kazandı ve Kerem Aktürkoğlu, hat-trick yapmayı başardı: 0-6.



88. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta Juan Mata'nın ortasına Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşu ile 7. gol geldi: 0-7.







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