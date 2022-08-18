Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in acılı günü

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek acı bir haber aldı. 73 yaşındaki Özbek’in annesi Kezban Özbek’in yaşamını yitirdiği açıklandı.



Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'in değerli annesi Kezban Özbek'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet; Özbek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz” denildi.



Öte yandan, sarı kırmızılı kulüp, bugün gerçekleştireceği sponsorluk anlaşmasının imza töreninin, acı kayıp sonrası ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.



Konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Kulübü, “Kulübümüz ile Petrol Ofisi arasında bugün gerçekleştirilecek olan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in değerli annesinin vefatı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” ifadelerine yer verildi.