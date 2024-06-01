Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten çarpıcı Mourinho yorumu

Süper Lig devi Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yla görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın da vaatleri arasında yer alan Mourinho için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten de bir yorum geldi.Konuya ilişkin kendisine gelen soruyu yanıtlayan Özbek, “Mourinho çok önemli birisi. Demek ki geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın oluşturduğu etki rakipleri endişelendirmiş. Bu yüzden daha yüksek maliyetle daha sıkı çalışıyorlar. Hiç fark etmez” diye konuştu.