Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den flaş karar! /06 Mayıs 2021 18:27

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den flaş karar!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulüpte yapılacak ilk seçimde aday olmayacağını açıkladı. Bu arada Seçimli Genel Kurul tarihi de açıklandı

SHABER3.COM

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz flaş bir karara imza attı… 71 yaşındaki Cengiz, 2018 yılından beri devam ettirdiği başkanlık görevine veda edeceğini ve yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Mustafa Cengiz, ”Galatasaray Spor Kulübü’nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm” ifadelerini kullandı. Galatasaray Kulübü’nde olağan seçimli genel kurul toplantısının 22 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanıyordu.



GALATASARAY’DA SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU 

Galatasaray'da Seçimli Genel Kurul 17 Haziran'da yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce 22 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısı, yönetim tarafından iptal edilmişti.


Fatih Altaylı da konu hakkında Twitter hesabından belge paylaşarak, “İstanbul Valiliği, Galatasaray yönetimine seçim iptalini devlete bağlayamazsın. Seçim genel kurulunu yapabilirsin diye resmi yazı yolladı” ifadelerine yer verdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den flaş karar! Sonraki Haber >>

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:30:09