Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den flaş karar!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz flaş bir karara imza attı… 71 yaşındaki Cengiz, 2018 yılından beri devam ettirdiği başkanlık görevine veda edeceğini ve yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.





Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Mustafa Cengiz, ”Galatasaray Spor Kulübü’nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm” ifadelerini kullandı. Galatasaray Kulübü’nde olağan seçimli genel kurul toplantısının 22 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanıyordu.











