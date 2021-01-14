Galatasaray başkanından Terim ve transfer açıklaması

Bu açıklamanın ardından Galatasaray'da tüm gözler başkan Mustafa Cengiz'in yapacağı açıklamalara çevrilmişti.Mustafa Cengiz, çok merak edilen Fatih Terim konusunda açıklamalarda bulundu.





Cengiz “İkimiz de güney karakterine sahibiz. İkimiz de lafımızı esirgemeyiz. Kimseden çekinmem. Hocamdan çekinmem. O da benden çekinmez. Ama bunu medya üzerinden yapmayız” dedi.





Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in sözleşmesi, İrfan Can, Visca ve Onyekuru transferi hakkında konuşurken Fenerbahçe'ye de göndermelerde bulundu.





Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair merak edilen konular hakkında GS TV'de açıklamalarda bulundu.Başkan Mustafa Cengiz, açıklamalar öncesi Fatih Terim'i stada davet ederken, ikili Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi. Ardından Mustafa Cengiz'den gündem belirleyecek açıklamalar geldi.





Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:







"Son haftalarda haksız kayıplar yaşadık. Tek kale oynadığımız maçlarda kayıplar oldu. Hepsini hakemlere bağlamak istemiyorum ama umulmayan kayıplar oldu. Kayseri maçında son saniyede gol yedik. Tek şut tek gol. Takımımız şu anda ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Çok değerli oyuncularımız var. Bütün oyuncularımız çok değerli. Gençlerin verdiği mücadele çok güzel. Sağ olsun hocamızın gençlere verdiği değer çok güzel. Keşke kupa maçında Kerem'in kaçırdığı penaltıyı ben kaçırsaydım. Hocamız ile de konuştuk az önce o da çok üzülmüş. Bütün oyuncularımıza değer veriyoruz. Kerem üzülmesin. Derbide kıran kırana oynayacağız. Hak eden kazansın. Biz kazanmak istiyoruz.





Dün TFF'de sıkıştırdım kimse söylemedi limitleri. Gerçek limitler ne? Toplam 44 milyon Euro ödemişiz. 68 oyuncu göndermişiz. 62.8 milyon Euro kazanmışız. 18 milyon Euro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu. Acaba becerikli olsaydık ne olurdu. 18 transferi bir kulübümüz aldı. Gönderdikleri de oldu. Bizim bütün hesaplarımız açık. Yalan dolan yok. Bizans yok, arkadan dolanıp puan almak yok. Her şey açık. Taraftarımız sorgulayıcı, yargılayıcı taraftar. Onlar sorguluyor biz de cevap veriyoruz. Ben de onlar gibi taraftarım. Bana cevap verilmezse şüphelenirim. Bu açıdan bakarsak 100 milyon Euro kar etmediğimiz için suçluyuz. Bu düzenin 3 yıla daha ihtiyacı var. Korkmayın aday değilim.





Bizim sonraki yönetime öyle bir kulüp bırakmamız lazım ki oradan sıçrama yapmalı. Bütün konular birbirine bağlı. Ben gelip 380 milyon TL yapılandırma yaptım. Euro borçlarını TL'ye çevirdim. Bunu ilk ben söyledim. 5 yıl yapılandırma yaptık. 1. yıl bitti, şimdi 10+4'tü 7+2'ye döndü. Şimdi diyorlar ki neden yapılandırma yaptın. Sizin için yaptım. Ben ömrümün ne kadar olduğunu bilmiyorum. Diyelim sağlıklıyım. Sosyal medyada hashtag açılıyor. 'Ya transfer ya istifa' 200 dolar ver sen de yaparsın diyorlar. Bu ne demektir. Benim futbolcularım Türkiye'nin en değerlileri.





Biraz önce Fatih Hocaylaydık bir saattir. Gece erken uyudum ben. Hoca'yı gönderecekmişim. ultrAslan'ı ben yönetiyormuşum. ultrAslan benim aleyhime 'Ya transfer ya istifa' açıklaması yapmış. Sonradan bir açıklama daha yapmışlar İrfan için görüşme diye. Bize kahve fincanı göndermesi yapan adamla görüşmeyin dediler. Ben o sözcükten sonra görüştüm Göksel Bey ile. Görüşemezsiniz denmesinden sonra görüştüm. O açıklamayla benim alakam yok. Bunu yaptırsam neden görüşeyim Göksek Gümüşdağ ile.





Göksel de açıklamış ne konutuysak. Kimi görüştüğüm belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. Hepsini konuşunca rakam 38 milyon Euro oluyor. Şimdi detay veya isim vermeyeyim görüşme halindeyiz. Pazarlık devam ediyor.





TFF'de limitler açıklanmış, 499 milyon TL limitimiz var. Bu kadar limit varken neden transfer yapmıyorsunuz deniliyor. Bu limit bütün kulübün limitleri. Herkesin maaşı var. TFF'de verin gerçek limitlerinizi dedim. Mahrem veremeyiz dediler. 21 kulüp içinde artıda olan iki kulüp var. Biri biziz biri de Trabzonspor. Ben açıklıyorum şu anda 9.8 milyon TL limitim var. Kur yenilendi. Limiti yükseltin dedim ama kabul etmediler.





Ey taraftarımız hashtag açacaksanız harcama limitini günlük kurdan deil önceki gibi 8 TL'den yapın diye açın. Öyle olursa bizim limitimiz 26 milyon Euro'ya çıkıyor. Durum bu. Artı gelir elde etmezsem bunu yapamam. Ben diğer kulüplerinin yaptığı gibi yazarım gelecek aya çeki, hepsini alırım. Buna engel olacak bir güç yok. Sonra da çeker giderim. Ama beni öldürseniz bunu yapmam. Galatasaray'ın geleceğini karartmam. Beceriksizsem de bunu yapmam. Hocamızla da konuştuk. Kendisi de 'Olursa olur başkanım, olmazsa bu kadroyla da şampiyonluğa gideriz.' dedi. Ama bu isimlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.





Hocamla görüşemiyoruz yoğun trafikten. Lig var kupa maçları var. Neden yalnız hissettiğini sordum. 'Sinirlendim' dedi. Karagümrük maçıyla ilgili bir şeyler var. Hocamdan bu yaşta Allah bu sinerjiyi eksiltmesin. Saha kenarında çıldırıyor, tribünde çıldırıyor. Hocama hak veriyorum ben. Bazen hak vermediğimiz oluyor. Sonra iki medeni insan gibi konuşuyoruz. Hocamız anlaşılabilir, konuşulabilir bir insan. Bir saattir konuşuyoruz, bu toplantı olmasa daha da konuşurduk.





Kavgalıydık barıştık diye bir durum yok. Fatih Hocamla olan bir kavgamı medya önünde tartışmam. Hocam söyler zaten, ben de söylerim. İkimiz de güney karakterine sahibiz. İkimiz de lafımızı esirgemeyiz. Kimseden çekinmem. Hocamdan çekinmem. O da benden çekinmez. Ama bunu medya üzerinden yapmayız. Onun bahsettiği şeyler çok başka. Sorun yok. İnsanlar çekirdek aldıysa seyretmek için o çekirdekleri başka zaman kullansınlar."