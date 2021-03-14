Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray basketbolda küme düşme tehlikesi yaşıyor /14 Mart 2021 23:02

Galatasaray basketbolda küme düşme tehlikesi yaşıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde sor günler geçiren ve kümede kalma mücadelesi veren Galatarasay, son çıktığı müsabakada Türk Telekom'a 81-77 kaybetti.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Türk Telekom, Galatarasay'ı 81-77 mağlup etti. Galatasaray bu yenilgiyle kümede kalma mücadelesinde yara aldı. Sarı-kırmızılı ekip OGM Ormanspor ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile eşit puanda.

Ligde zor günler geçiren sarı-kırmızılı ekip Türk Telekom'a 81-77 mağlup oldu. Üst üste beşinci kez yenilen Galatasaray bu mağlubiyetle derin bir yara daha aldı. Sarı-kırmızılı ekip 24 haftada yalnızca 7 galibiyet alabildi.

Ligin bitimine 6 maç kala ligde son sıraya kadar gerileyen Galatasaray küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Sarı-kırmızılı ekip OGM Ormanspor ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile eşit puanda.

''Galibiyetler alacağımıza inancım tam''

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Türk Telekom maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Basit hatalarla maçı kaybettiğimizi ifade eden koç Ekrem Memnun, “Bizim için çok önemli bir maçı kaybettik. Eksiklerimize rağmen çok iyi hazırlanmıştık. Hafta içi tüm antrenmanlarda dört eksiğimiz oldu. İki oyuncumuzu kullanamadık ve İstanbul’da bıraktık. Ona rağmen planladığımız gibi mücadelemizi yaptık. İlk yarıda istediğimiz gibi oldu savunma. İkinci yarıda hücumda bocaladık. Sonuna kadar oyunun içinde kaldık. Birkaç basit hata ile maçı kaybettik. Bu enerjiyi, bu konsantrasyonu gösterdiğimiz sürece mutlaka gerekli galibiyetleri alacağımıza inancım tamdır” diye konuştu.
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