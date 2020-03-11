Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak maçların hakemleri TFF tarafından açıklanırken, haftanın kritik mücadelelerinden Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarını yönetecek hakem kadroları da belli oldu. 15 Mart saat 16:00’da oynanacak Trabzonspor- Başakşehir maçını hakem Fırat Aydınus yönetirken, Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçığolu, Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin ‘VAR’ hakemi ise Mete Kalkavan olacak.





Aynı gün saat 19:00’da oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ise hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan yapacak. Dev derbinin ‘VAR’ hakemi ise Ali Palabıyık.







Ligde Başakşehir 52 puanla lider durumda bulunuyor. Takipçileri ise 49 puanlı Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor. Beşiktaş’ın ise 43 puanı bulunuyor. Bu iki maçtan çıkacak sonuçlara göre zirvedeki sıralama da değişebilir.