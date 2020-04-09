Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray binasını Sağlık Bakanlığı’na tahsis etti /09 Nisan 2020 20:30

Galatasaray binasını Sağlık Bakanlığı’na tahsis etti

Galatasaray Kulübü Mecidiyeköy'de otel olarak yapılması planlanan 182 oda kapasiteli binayı hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır olduklarını açıkladı.

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Corona virüsü salgını nedeniyle olası bir hastane ihtiyacına destek olmak isteyen Galatasaray Kulübü Mecidiyeköy’deki otel yapılması planlanan ve mülkiyet hakkı kulübe ait olan bina ile ilgili harekete geçti.

Sarı kırmızılı kulüp  şu anda boş olarak duran 182 kapasiteli bu binayı ihtiyaç halinde hastaneye çevrilmesi için Sağlık Bakanlığı’na verebileceklerini açıkladı.

Covid-19 salgını sonrası Türkiye’de özel ve devlet ayrımı yapılmaksızın tüm hastaneler pandemi olarak ilan edilmişti. Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu. İşte Galatasaray’dan yapılan o açıklama:

‘TAHSİS ETMEYE HAZIR OLDUĞUMUZU BİLDİRİRİZ’

”Ülkemizin Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığı zor günlerde, kulübümüzün mülkiyetinde olan ve otel olarak planlanan Mecidiyeköy’deki 182 oda kapasiteli binayı, ihtiyaç halinde hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı’nın emrine tahsis etmeye hazır olduğumuzu bildiririz.”
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