Galatasaray bitime bir maç kala üst tura adını yazdırdı

Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında evinde Olimpik Marsilya ile karşılaştı.





Her ik ekibin de bolca gol pozisyonu bulduğu karşılaşmada Galatasaray maçtan 3-1 galibiyetle ayrıldı.





Galatasaray ilk ciddi fırsatını Diagne'nin direğe vurmasıyla yaşadı. İlk gol ise 12.dakikada geldi. Marsilya savunması pasla çıkmak isterken Cicaldau araya girdi. Seken topla buluşan Feghouli topu savunmanın arkasına sarkan Cicaldau'ya aktardı. Ceza sahası yayının sağından içeriye giren Cicaldau kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 öne geçmiş oldu.





Yoğun oynunu sürdüren Galatasaray ikinci golü 29.dakikada buldu. akip yarı alanın ortalarında topla buluşan Berkan, Kerem'i gördü. Ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Kerem, sağ çaprazdan ceza sahasına doğru hareketlenen Cicaldau'yu topla buluşturdu. Topla birlikte kale sahasının sağ çaprazına doğru sokulan Cicaldau'nun içeriye çevirdiği top Caleta-Car'a çarpıp ağlara gitti. Skor böylece 2-0 oldu.





İlk yarıda yaşanan gereginlik sonrasında hem Cicaldau hem de Pape Gueye sarı kart gördü. Devre sonuna kadar devam eden gerginliklerde sahaya yabancı madde atanlar da oldu.





64.dakikada Kerem, orta alanda Saliba'ya baskı yaptı. Saliba'dan seken topu Diagne bekletmeden Kerem'in önüne yuvarladı. Topla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kerem, topu arka direğe çıkarttı. Bomboş durumda topla buluşan Feghouli, fileleri havalandırdı. Fark böylece üçe çıkmış oldu.





66.dakikada sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında sağ çağrazdan ceza sahasına sokulan Dieng, Kerem ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Milik Muslera'yı geçemese de sonra seken topu tamamladı ve skor 3-1'e geldi.





84.dakikada Marcao'nun ceza sahasına doğru gönderdiği topla sol çaprazda buluşan Babel, uzak köşeye çok şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı. Böylece Babel girdiği gibi golünü atmış oldu. Skor 4-1'e gelirken fark da tekrardan üçe çıkmış oldu.





Bu golden de sadece 2 dakika sonra De La Fuente'nin sol çaprazdan arka direğe havalandırdığı top Nelsson'dan sekti. Bu topu önünde bulan Milik, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-2'ye gelen mücadelede başka gol olmadı ve maç bu skorla tamamlandı.





Bu skorun ardından Galatasaray 11 puana yükseldi ve grubu lider tamamlamayı garantiledi. Marsilya ise 4 puanda kaldı.





Puan durumu











































































