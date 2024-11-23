Galatasaray, Bodrum’da kazandı rekoru kırdı

ARADIĞI GOLÜ BATSHUAYI İLE BULDU
Mücadelenin ikinci yarısına sarı kırmızılı ekip baskılı başladı. Rakibinin 10 kişi kalmasıyla oyunu Bodrum yarı alanına yıkan Galatasaray aradığı golü Batshuayi ile buldu. 55. Dakikada Galatasaray'da Mertens'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada ceza sahası içinde bulunan Batshuayi kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray maçı 1-0 kazandı.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 34’e yükseltti ve Fenerbahçe ile olan puan farkını tekrar 5’e çıkarttı. Sarı-Kırmızılı takım bu galibiyetle, Süper Lig tarihindeki en iyi 12 maçlık başlangıca imza attı.
FATİH TERİM SÜRPRİZİ
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Bodrumspor- Galatasaray müsabakasında tribünde yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarların yanı sıra Bodrum FK taraftarları da tecrübeli teknik adama yoğun ilgi gösterdi.