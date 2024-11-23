Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Bodrum’da kazandı rekoru kırdı /23 Kasım 2024 23:58

Galatasaray, Bodrum’da kazandı rekoru kırdı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden sarı kırmızılılar böylece Süper Lig tarihindeki en iyi 12 maçlık başlangıca imza attı.

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Sipay Bodrum FK ile Galatasaray, Grey Beton Bodrum Stadı'nda karşılaştı. Mücadelenin ilk bölümleri tempolu geçse de ilerleyen bölümlerde rüzgarın da etkisiyle oyundaki kalite düştü. İki takım da istediği atakları gerçekleştiremezken ev sahibi ekip ilk yarının son bölümlerinde kırmızı kart gördü. Bodrum FK'da Ege Bilsel, orta alandan topla çıkmak isteyen Torreira'ya faul yaptı. Pozisyonun ardından ikinci sarı kartı gören Ege kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ARADIĞI GOLÜ BATSHUAYI İLE BULDU

Mücadelenin ikinci yarısına sarı kırmızılı ekip baskılı başladı. Rakibinin 10 kişi kalmasıyla oyunu Bodrum yarı alanına yıkan Galatasaray aradığı golü Batshuayi ile buldu. 55. Dakikada Galatasaray'da Mertens'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada ceza sahası içinde bulunan Batshuayi kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray maçı 1-0 kazandı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 34’e yükseltti ve Fenerbahçe ile olan puan farkını tekrar 5’e çıkarttı. Sarı-Kırmızılı takım bu galibiyetle, Süper Lig tarihindeki en iyi 12 maçlık başlangıca imza attı.

FATİH TERİM SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Bodrumspor- Galatasaray müsabakasında tribünde yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarların yanı sıra Bodrum FK taraftarları da tecrübeli teknik adama yoğun ilgi gösterdi.
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