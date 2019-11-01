Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında 2 gol vardı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. hafta açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray, 2-0'lık skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.





15. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kestiği topa ters bir kafa vuruşu yapan Montassar Talbi'nin kendi filelerini havalandırmasıyla ev sahibi öne geçti.





17. dakikada Dario Melnjak'ın ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahalesinin ardından Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Ryan Babel hata yapmadı ve farkı 2'ye çıkardı.





Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.





Bu galibiyetin ardından puanını 16'ya yükselten ev sahibi Galatasaray maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşirken, konuk ekip Çaykur Rizespor 11 puanla kendisine 14. sırada yer buldu.





Yenilmezlik serisi 41 maça çıktı





Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor galibiyetiyle birlikte ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 41 karşılaşmada da rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 34 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.