Galatasaray çekiliyor mu?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Elmas Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimini hedef alırken, Galatasaray'a olan tutum değişmezse naklen yayın ihalesinden çıkma kararı alacaklarını açıkladı.



İŞTE BURAK ELMAS'IN AÇIKLAMALARI...



Galatasaray'ın Türk sporunun gelişiminde büyük rol oynaması, bazı kesimlerde büyük rahatsızlık meydana getirdi. Biz ayrıcalık talep etmedik. Biz her zaman Türk sporunun tüm bileşenlerinin menfaatlerini göz önüne aldık. Galatasaray'ın genetiğinde kazanmak vardır. Oyun adil oynandığında, şanlı tarihimizin tanıklık ettiği gibi Galatasaray kazanacaktır. Ancak bugün oyun adil değil. Oyun, kendi koltuğunu düşünenlerin menfaatine alet ediliyor.



İlk defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum. Bu yüzden Galatasaray, tarih için çok önemli bir misyon üstlenmek zorundadır. Galatasaray'ın bu ikiyüzlülüğe verecek cevabı var. Kitaplarından utanmaya çıkarmış olanların, artık utanma zamanı gelmiştir.



Futbol yara almasın, değeri daha da zarar görmesin diye yaşananları ortalığa dökmedik. Ancak koltuk sevdası uğruna bizi argüman olarak kullanmak isteyenleri gördük. Biz bu oyuna gelmedikçe, adaletsizliklerin, küstahlıklarını ve çirkinlişklerini daha da arttırdılar. Camiamızın sinir uçlarıyla oynamayı, camiamızı bölmeyi hedeflediler. Galatasaray bu ufak hesaplara alet olmayacak kadar büyüktür. Batalıkta mücadele, tüm tarafları aşağıya çeker. Galatasaray'ın mücadelesi, o bataklığı kurutmaktır. Geldiğimiz günden itibaren onlara bir fırsat verdik. TFF yöneticileri, sadece bu bataklık düzeni sürdürme niyetinde değiller, Galatasaray'ın bu bataklığı kurtuma ve şeffaflık talebine de karşı durmaktadırlar.



TFF, koltuk sevdası uğruna Galatasaray'ı bu bataklığa çekerek, güç toplama çabasındadır. Koltuktakilerin artık koltuk savaşı var. Galatasaray artık geri dönüşü olmayan bir mücadele içerisinde. Bu mücadele, futbolun değerini yükseltme mücadelesidir.



TFF'de yarından itibaren herkes ya silkelenip kendine gelecek ya da koltukları terkedecek. Makamlar şereflidir. Esas olan makamdan şeref almak değil, ona şeref katmakdır. Yapamıyorsanız gi-de-cek-siniz.



Bir avuç temiz ve vicdanlı üyelere sesleniyorum. TFF'deki Galatasaray Spor Kulübü üyesi olanlara da çağrım var. Galatasaray'ın şerefli bir üyesi olarak yolunuza devam etmekteen başka önünüzde başka bir seçim bulunmuyor. Başkanınız olarak bu sizlere yaptığım açık ve son çağrıdır.



Galatasaray ile Türkiye Cumhuriyeti devletini karşı karşıya getirmek isteyenlere sesleniyorum. Bunu geçmişte bazı camialara uygulamış ve sonuç almış olabilirsiniz. Ama bunu Galatasaray'a yapamazsınız! Galatasaray, sizin bu uygulamak istediğiniz oyunlara büyük gelir. Bizim tek bir cumhuriyetimiz var, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir.



Hile ile Galatasaray'ı baskı altına almak, haddiniz değil. Sistematik Galatasaray düşmanlığı görüyoruz. Galatasaray'ı affetmediniz, bunu görüyoruz. Biz sporcuyuz, karşımıza hangi tezgah ile çıkarsanız çıkın, mücadele ederiz. Sonunda kazanan Galatasaray olur.



Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. TFF'nin bu tutumu devam ederse, önümüzdeki yayın ihalesinde kurumumuzun yer almamasıyla ilgili çalışmalarımızı yaptığımızı bildirmek isterim. TFF gerekeni yapmazsa, yayın havuzundan çıkacağımızı camiamıza açıklamak isteriz. Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız