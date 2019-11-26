Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray-Club Brugge maçı ilk 11’leri belli oldu /26 Kasım 2019 20:56

Galatasaray-Club Brugge maçı ilk 11’leri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci hafta maçında evinde Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek.

SHABER3.COM

Galatasaray-Club Brugge maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak.Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın ilk 11’leri ise şöyle:

Galatasaray: Muslera, Donk, Nagatomo, Marcao, Mariano, Ömer, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Adem

Club Brugge: Mignolet. Ricca, Deli, Mechele, Balanta, Mata, Rits, Vanaken, Diatta, Dennis, Openda

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı dört maçta bir beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı ise bulunmuyor.
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