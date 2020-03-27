Galatasaray’da bir Koronavirüs daha!

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün yaptığı açıklamada Koronavirüsütestinin negatif çıktığını açıklamış, ancak Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile ilgili herhangi bir bilgi vermemişti.

Sarı-Kırmızılı kulüpten 3 gün önce yapılan açıklamada Günay’ın test sonuçlarının çıkana kadar yatarak tedavi olmasına karar verildiği belirtilmişti.

Galatasaray’dan şu açıklama yapıldı: “Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay’ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay’a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz.”





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