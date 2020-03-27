Galatasaray’da bir Koronavirüs daha!

55 yaşındaki Günay “COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.
Sarı-Kırmızılı ekipte daha önce Başkan Mustafa Cengiz’in test sonuçları negatif çıkarken, Teknik Direktör Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın Koronavirüs testi pozitif çıktı.
GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün yaptığı açıklamada Koronavirüsütestinin negatif çıktığını açıklamış, ancak Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile ilgili herhangi bir bilgi vermemişti.
Sarı-Kırmızılı kulüpten 3 gün önce yapılan açıklamada Günay’ın test sonuçlarının çıkana kadar yatarak tedavi olmasına karar verildiği belirtilmişti.
Galatasaray’dan şu açıklama yapıldı: “Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay’ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay’a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz.”
FATİH TERİM'İN SAĞLIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA
Koronavirüs tedavisi süren Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Terim’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabında, “Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum.” ifadelerine yer verdi.