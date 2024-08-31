Galatasaray’da büyük kadro değişimi: Hermoso ve Jakops yolda

Werder Bremen, Köhn’ü Galatasaray’dan kiraladı. Alman ekibi 5 milyon 125 bin Euro karşılığı oyuncunun bonservisini alabilecek. Anlaşmada 400 bin Euro da bonus var. Zaha, Lyon’a gitti. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Lyon kiralama bedeli için 3 milyon Euro verecek.





Hakim Ziyech dört sene formasını giydiği Ajax’a transfer olmak için uğraşıyor. Hollanda basınına göre iki kulüp transferin mali şartlarını görüşüyor. Ajax, bonservis ödemek istemiyor.





Oliviera'nın sözleşmesi feshedilecek. Bu oyuncu PAOK ile anlaştı. Leo Dubois de serbest bırakılacak. Cicaldau’nun kiralanması için bazı kulüplerle görüşülüyor.





Atletico Madrid ile kontratı bittikten sonra boşa çıkan başarılı sol stoper ile üç yıllık anlaşmaya varıldı. 29 yaşındaki futbolcu imza parasıyla birlikte yıllık 5.3 milyon Euro alacak.





Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin şokunu atlatmak için gaza bastı. Kadro içinde dev bir değişim ve dönüşüm planlandı.En az beş isimle yollar ayrılacak. UEFA’ya 2 Eylül’de verilecek Avrupa Ligi kadrosuna yeni transferlerini yetiştirmeye çalışan Galatasaray’da zamana karşı bir yarış var. Önce ayrılacak isimler belirlendi. Wilfried Zaha ve Derrick Köhn'ün ayrılığı resmileşirken, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Cicaldau ve Dubois de gidecek.Monaco'nun 25 yaşındaki Senegalli sol beki kiralanıyor. Anlaşma bitmeye yakın. 1 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. Satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro seviyesinde.