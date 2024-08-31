Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray’da büyük kadro değişimi: Hermoso ve Jakops yolda /31 Ağustos 2024 12:01

Galatasaray’da büyük kadro değişimi: Hermoso ve Jakops yolda

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ardından kadroda büyük bir değişime gidiyor. Zaha ve Könh'ün ayrılığı resmileşirken, takımdan gidecek diğer oyuncular da netlik kazandı.

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Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin şokunu atlatmak için gaza bastı. Kadro içinde dev bir değişim ve dönüşüm planlandı.

En az beş isimle yollar ayrılacak. UEFA’ya 2 Eylül’de verilecek Avrupa Ligi kadrosuna yeni transferlerini yetiştirmeye çalışan Galatasaray’da zamana karşı bir yarış var. Önce ayrılacak isimler belirlendi. Wilfried Zaha ve Derrick Köhn'ün ayrılığı resmileşirken, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Cicaldau ve Dubois de gidecek.

Werder Bremen, Köhn’ü Galatasaray’dan kiraladı. Alman ekibi 5 milyon 125 bin Euro karşılığı oyuncunun bonservisini alabilecek. Anlaşmada 400 bin Euro da bonus var. Zaha, Lyon’a gitti. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Lyon kiralama bedeli için 3 milyon Euro verecek.

ZIYECH ESKİ TAKIMINA

Hakim Ziyech dört sene formasını giydiği Ajax’a transfer olmak için uğraşıyor. Hollanda basınına göre iki kulüp transferin mali şartlarını görüşüyor. Ajax, bonservis ödemek istemiyor.

OLIVIERA KOMŞU YOLUNDA

Oliviera'nın sözleşmesi feshedilecek. Bu oyuncu PAOK ile anlaştı. Leo Dubois de serbest bırakılacak. Cicaldau’nun kiralanması için bazı kulüplerle görüşülüyor.

HERMOSO İLE EL SIKIŞTILAR

Atletico Madrid ile kontratı bittikten sonra boşa çıkan başarılı sol stoper ile üç yıllık anlaşmaya varıldı. 29 yaşındaki futbolcu imza parasıyla birlikte yıllık 5.3 milyon Euro alacak.

JAKOPS BİTİYOR

Monaco'nun 25 yaşındaki Senegalli sol beki kiralanıyor. Anlaşma bitmeye yakın. 1 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. Satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro seviyesinde.
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