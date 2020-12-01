Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray’da seçim iptal edildi /01 Aralık 2020 20:11

Galatasaray’da seçim iptal edildi

Türkiye’de günlük 30 bini aşan koronavirüs vakaları nedeniyle Galatasaray’da yapılacak seçim iptal edildi.

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Galatasaray Kulübü, 19-26 Aralık'ta yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada seçimin 1 Mart 2021’e kadar yapılamacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı´nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Covid 19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir.”

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştı.
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