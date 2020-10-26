Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray’dan Cengiz-Terim toplantı açıklaması /26 Ekim 2020 20:00

Galatasaray’dan Cengiz-Terim toplantı açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında yapılan görüşme karşılıklı mutabakatla sonuçlandı.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasında saat 15.30'da başlayan toplantı iki saat sürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 15.30'da başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu!"
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