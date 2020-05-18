Galatasaray’dan Mustafa Cengiz açıklaması

Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren ve 10 saatlik operasyonla tümörleri alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sabah saatlerinde mide ameliyatı için hastaneye kaldırılmıştı. Başarılı bir ameliyat geçiren Mustafa Cengiz’in durumu ile ilgili açıklama ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’tan geldi.







‘PLANLANAN BİR AMELİYATTI’





Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ameliyat olan başkan Mustafa Cengiz’in sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.





NTV’ye konuşan Albayrak, “Ameliyatın başarılı geçtiği söylendi. İftardan sonra tekrar hastaneye geleceğiz. Beklenen ve programlanan bir ameliyattı. Doktorlar da bunu planlamıştı. Program dahilinde bu ameliyat gerçekleştirdi. Sabah gülerek, esprilerle ameliyata girdi” dedi.





Albayrak, “Beyin ameliyatı da çok başarılı geçti. Her şey istediğimiz gibi başarılı bir şekilde devam ediyor. Ali Koç’a da teşekkür ediyorum. Dün geldi Ali Koç. Uzun uzun sohbet ettik, moral verdi. Kulübümüzü arayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.





GALATASARAY KULÜBÜ’NDEN AÇIKLAMA





Sarı kırmızılı kulüp, 70 yaşındaki Cengiz’in durumunun iyi olduğunu açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı; “Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”





ALBAYRAK’TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI!





İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ameliyata giren Prof. Dr. Dursun Buğra’ya teşekkür ederek, “Sevgili abicim Dursun Buğra’ya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam. Yüce Allah’ım senden razı olsun” dedi.





BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ





Sağlık problemleri nedeniyle Mayıs ayının başında hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, beyin ameliyatı olmuştu. Yaklaşık 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.





Galatasaray Kulübü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon geçireceğini duyurmuştu.