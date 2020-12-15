Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği maçında tek gol vardı /15 Aralık 2020 23:32

Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği maçında tek gol vardı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılarak adını son 16 takım arasına yazdırdı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi ve son 16'ya kaldı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Türk Telekom Arena'da Darıca Gençlerbirliği'ni ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın tek golü 44. dakikada penaltı kullanan Belhanda'dan geldi. Galatasaray bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı.

Az forma fırsatı bulanlar ilk 11'de

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son dönemde Süper Lig'de az forma fırsatı bulan futbolculardan kurulu ilk 11 çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Emin Bayram, Omar Elabdellaoui, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Jesse Sekidika, Arda Turan, Ali Yavuz Kol ilk 11'i ile mücadele etti.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Kerem Yusuf Ersunar, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz ile Mbaye Diagne görev bekledi.

Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Atakaş Hatayspor maçının başlangıç 11'inin tamamını değiştirdi ve önceki haftalarda az süre alan oyuncularına görev verdi.

Emin Bayram bu sezon ilk kez sahaya çıkarken, Ali Yavuz Kol ise ilk kez ilk 11'de yer aldı.
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