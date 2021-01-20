Galatasaray, Denizlispor'u farklı geçti

Muslera 220 gün sonra ilk maçına çıktı ve başarılı bir performans sergiledi. dört maç sonra kadroya dönen Feghouli ise gol ve asistle takımına destek oldu.







Jesse Sekidika da Süper Lig'de ilk golünü attı.Denizlispor'un golünü atan Veton Tusha, bu sezon Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu. (18 yaş)





Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 36'ya çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Denizlispor ise 14 puanda kaldı.





İLK 11'LER





Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Arda, Babel





Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Dossevi, Recep, Murawski, Sacko, Rodallega, Sagal





Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sevinci yaşanıyor. Meslera’nın geri dönüşü tarihe geçti.





Yedi ay sonra sahalara dönen tecrübeli kaleci, maç öncesi duygularını paylaştı.





Fernando Muslera, üst üste 10 sezon aynı takımın formasıyla Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı oyuncu oldu. Muslera bu skorla tarihe geçti.





Sahalara geri dönüşü hakkında konuşan Muslera, "Galatasaray benim ikinci evim oldu. Galatasaray'ı çok seviyorum. Geri dönüyorum" dedi.





Maç öncesi Fernando Muslera sözlerini, şöyle tamamladı:





"Yine her zaman olduğu gibi maksimumu vermek istiyorum. Kuşkusuz önceki Muslera olmak için biraz zamana ihtiyacım olacak ama içimdeki oynama isteği çok fazla. O yüzden bu süreçte sahaya dönebilmek için çok fazla fedakarlık yaptım."





Fatih Terim ise Muslera'nın geri dönüşü hakkında "Arda soyunma odasında kaptanlık bandını çıkarıp Muslera'ya vermiş. Güzel bir jest yapmış. Onun sevincini yaşıyoruz." şeklinde konuştu.