Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Divan Kurulu’nda fırtınalı toplantı: 'Belgeleri savcıya vereceğim' /06 Eylül 2024 09:26

Galatasaray Divan Kurulu’nda fırtınalı toplantı: 'Belgeleri savcıya vereceğim'

Galatasaray'ın olağanüstü divan kurulu toplantısında, kombine bilet satışlarındaki usulsüzlük iddiaları tartışıldı. Başkan Özbek'e güven tazeleme çağrısı yapıldı.

SHABER3.COM

Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre Galatasaray'da dün olağanüstü divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. RAMS Park’taki Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda Aykutalp Derkan başkanlığında, saat 17.00’de başlayan toplantıya Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda sezonluk kombine bilet satış ve devir işlemleri konusunda iddia edilen usulsüzlükler görüşüldü.

Ses ve görüntü kaydı yapılmaması için üyelerin toplantıya cep telefonları ile katılmasına izin verilmedi.

SAVCILAR DEVREYE GİRDİ

Sözcü, geç saatlere kadar süren, sert tartışmaların yaşandığı toplantının perde arkasına ulaştı.

Üyelerin Başkan Dursun Özbek’e "Seçime git, güven tazele. Yöneticiler bu işten kazanç sağlamıyor ama ortada çok net bir savsaklama durumu var." çağrısını yaptığı öğrenildi.

İddiaların aydınlatılması için devletin devreye girmesi gerektiğini belirten üyelerden Fatih Altaylı’nın "Elimdeki bilgi ve belgeleri savcıya vereceğim. Çünkü delil karartılabilir", Rezan Epözdemir’in de "Konuyla ilgili şikayette bulunacağız." dediği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray Divan Kurulu’nda fırtınalı toplantı: 'Belgeleri... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:53:41