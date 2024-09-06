Galatasaray Divan Kurulu’nda fırtınalı toplantı: 'Belgeleri savcıya vereceğim'

Ses ve görüntü kaydı yapılmaması için üyelerin toplantıya cep telefonları ile katılmasına izin verilmedi.
SAVCILAR DEVREYE GİRDİ
Sözcü, geç saatlere kadar süren, sert tartışmaların yaşandığı toplantının perde arkasına ulaştı.
Üyelerin Başkan Dursun Özbek’e "Seçime git, güven tazele. Yöneticiler bu işten kazanç sağlamıyor ama ortada çok net bir savsaklama durumu var." çağrısını yaptığı öğrenildi.
İddiaların aydınlatılması için devletin devreye girmesi gerektiğini belirten üyelerden Fatih Altaylı’nın "Elimdeki bilgi ve belgeleri savcıya vereceğim. Çünkü delil karartılabilir", Rezan Epözdemir’in de "Konuyla ilgili şikayette bulunacağız." dediği belirtildi.