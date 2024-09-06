Galatasaray Divan Kurulu’nda fırtınalı toplantı: 'Belgeleri savcıya vereceğim'

Ses ve görüntü kaydı yapılmaması için üyelerin toplantıya cep telefonları ile katılmasına izin verilmedi.





Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre Galatasaray'da dün olağanüstü divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. RAMS Park’taki Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda Aykutalp Derkan başkanlığında, saat 17.00’de başlayan toplantıya Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda sezonluk kombine bilet satış ve devir işlemleri konusunda iddia edilen usulsüzlükler görüşüldü.Sözcü, geç saatlere kadar süren, sert tartışmaların yaşandığı toplantının perde arkasına ulaştı.Üyelerin Başkan Dursun Özbek’e "Seçime git, güven tazele. Yöneticiler bu işten kazanç sağlamıyor ama ortada çok net bir savsaklama durumu var." çağrısını yaptığı öğrenildi.İddiaların aydınlatılması için devletin devreye girmesi gerektiğini belirten üyelerden Fatih Altaylı’nın "Elimdeki bilgi ve belgeleri savcıya vereceğim. Çünkü delil karartılabilir", Rezan Epözdemir’in de "Konuyla ilgili şikayette bulunacağız." dediği belirtildi.