Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzattı /04 Temmuz 2021 10:33

Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, futbolcusu Emre Akbaba ile olan sözleşmesini iki yıl uzattı.

SHABER3.COM

Galatasaray, sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren futbolcusu Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Akbaba, 2018 yazında Alanyaspor'dan Galatasaray'a 4 milyon avroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Milli futbolcu, Galatasaray'da bugüne dek çıktığı 70 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Emre Akbaba, imzanın ardından GSTV'ye yaptığı açıklamada "Çok mutluyum. Galatasaray'da büyük başarılar elde etmek istiyorum. Umarım sakatlıksız, kazasız, belasız, çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süsleriz. Takım arkadaşlarımı çok özledim." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun yeni imzasını resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu
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