Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Emre Kılınç transferini açıkladı /24 Temmuz 2020 20:23

Galatasaray, Emre Kılınç transferini açıkladı

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Sivasspor'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Emre Kılınç'ın gelecek sezon Galatasaray forması giyeceğini söyledi.

SHABER3.COM

 Transferi Emre Kılınç'ı yakından tanıyan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, Radyospor'a yaptığı açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğunu söyledi.

"GALATASARAY İLE ANLAŞTI"

Başkan Necip Çarıkcı, Emre Kılınç'ı 15 yaşında Boluspor'a transfer ettiklerini belirterek, "Emre, bize o dönem 900 bin TL kazandırarak Sivasspor'a gitti. Emre Kılınç, Galatasaray ile anlaştı.

 Gelecek sezon Galatasaray forması giyecek. Emre çocukluğundan beri çok iyi bir Galatasaraylı" ifadelerini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray, Emre Kılınç transferini açıkladı Sonraki Haber >>

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun

Buharı tüten siyah çamur nehri

Buharı tüten siyah çamur nehri

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:51:26