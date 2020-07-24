Galatasaray, Emre Kılınç transferini açıkladı

Transferi Emre Kılınç'ı yakından tanıyan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, Radyospor'a yaptığı açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğunu söyledi.





"GALATASARAY İLE ANLAŞTI"





Başkan Necip Çarıkcı, Emre Kılınç'ı 15 yaşında Boluspor'a transfer ettiklerini belirterek, "Emre, bize o dönem 900 bin TL kazandırarak Sivasspor'a gitti. Emre Kılınç, Galatasaray ile anlaştı.





Gelecek sezon Galatasaray forması giyecek. Emre çocukluğundan beri çok iyi bir Galatasaraylı" ifadelerini kullandı.