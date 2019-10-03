Galatasaray'ın eski başkanı Aysal'ın şirketi konkordato ilan etti

Ünal Aysal'ın ortak olduğu enerji şirketi konkordato ilan etti.
Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Unit-Ansaldo ortaklığı Yeni Elektrik Üretim AŞ konkordato ilan etti.
BANKALARLA MÜZAKERELER SONUÇSUZ KALDI
Yeni Elektrik'in Gebze'de 850 megavatlık elektrik üretim santrali bulunuyor. Unit-Ansaldo ortaklığında Galatasaray'ın eski başkanı Aysal'ın şirketi Unit'in payı ise yüzde 60.
Konuya yakın kaynaklar bankalarla yapılan borç yapılandırma görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla firmanın konkordato ilan ettiğini belirtti.