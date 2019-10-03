Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray'ın eski başkanı Aysal'ın şirketi konkordato ilan etti /03 Ekim 2019 13:38

Galatasaray'ın eski başkanı Aysal'ın şirketi konkordato ilan etti

Galatasaray futbol kulübünün eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi Unit'in yüzde 60 payla ortak olduğu Yeni Elektrik Üretim A.Ş. konkordato ilan etti.

SHABER3.COM

Ünal Aysal'ın ortak olduğu enerji şirketi konkordato ilan etti. 

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Unit-Ansaldo ortaklığı Yeni Elektrik Üretim AŞ konkordato ilan etti. 

BANKALARLA MÜZAKERELER SONUÇSUZ KALDI

Yeni Elektrik'in Gebze'de 850 megavatlık elektrik üretim santrali bulunuyor. Unit-Ansaldo ortaklığında Galatasaray'ın eski başkanı Aysal'ın şirketi Unit'in payı ise yüzde 60.

Konuya yakın kaynaklar bankalarla yapılan borç yapılandırma görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla firmanın konkordato ilan ettiğini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray'ın eski başkanı Aysal'ın şirketi konkordato... Sonraki Haber >>

Askerlerin yürüyüşü sosyal medyada olay oldu

Askerlerin yürüyüşü sosyal medyada olay oldu

AKP'nin boykot başlattığı 'Hamidiye Su'nun Abdülhamit dizisinde reklamı yapılmış

AKP'nin boykot başlattığı 'Hamidiye Su'nun Abdülhamit dizisinde reklamı yapılmış

Sakız Adası'ndan Türkiye'ye en hazin bakış...

Sakız Adası'ndan Türkiye'ye en hazin bakış...

Trende ölümle hayat arasındaki yolculuk

Trende ölümle hayat arasındaki yolculuk

Havaalanı terminal binasına tilki daldı

Havaalanı terminal binasına tilki daldı

Tramvay 15 yaşındaki çocuğa çarptı

Tramvay 15 yaşındaki çocuğa çarptı

Kaza anı aracın güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı aracın güvenlik kamerasına yansıdı

Köprü böyle çöktü!

Köprü böyle çöktü!

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Ankara'da otobüs durağa girdi

Ankara'da otobüs durağa girdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:57:56