Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray eski yıldızını getiriyor /21 Ocak 2021 19:41

Galatasaray eski yıldızını getiriyor

Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray bir yandan da takımı güçlendirmek için transferlere hız vermeye başladı.

SHABER3.COM

Sarı-kırmızılılar uzun süre takında kiralık oynayan Henry Onyekuru transferi için düğmeye bastı. Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Onyekuru'nun bu gece İstanbul'a geleceği belirtildi.

Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı.DHA'nın haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Henry Onyekuru bu gece saat 00:05'te İstanbul'da olacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin Euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı.Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray eski yıldızını getiriyor Sonraki Haber >>

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı

Hazır döner tesisinde skandal!

Hazır döner tesisinde skandal!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:13:37