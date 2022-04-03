Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray evinde galip /03 Nisan 2022 00:17

Galatasaray evinde galip

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, Bafetimbi Gomis ve Ryan Babel'in attığı gol ile karşılaşmadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

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Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak Fenerbahçe derbisi öncesi moral kazancı.

Galatasaray, maça hızlı başlayarak 4. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Bafetimbi Gomis, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

12. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içi sağ tarafındaki Cicaldau ile verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası üzerinde topla buluşan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Galatasaray bu gol ile 2-0 öne geçti.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKATLANDI
35. dakikada Kerem Aktürkoğlu sakatlığı sebebiyle oyundan çıkarken yerine Emre Kılınç maça dahil oldu.

VavaCars Fatih Karagümrük 75. dakikada Aleksandar Pesic ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Aleksandar Pesic'in penaltı vuruşunda Fernando Muslera köşeyi doğru tahmin edip topu çelmeyi başardı.

Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 üstünlükle tamamlayarak ligdeki puanını 41' çıkarmış oldu.
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