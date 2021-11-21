Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde galibiyet golü 90+4'te geldi

Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında karşı karşıya geldi.





Koronavirüs salgını sonrasında Nef Stadyumu’nda tam kapasiteyle oynanan ilk müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu. Galatasaray taraftarı, derbiye özel koreografi yaptı. Müsabaka öncesinde, dijital bir platformda yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili görseller açıldı.





Karşılaşma dengeli bir oyunla başlasa da gol perdesi 16.dakikada açıldı. Ceza sahası yayından topla beraber içeriye sokulan Kerem, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu kaleci Berke'nin solundan ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 öne geçti.





31.dakikada ise bu sefer sahnede Mesut Özil sahneye çıktı. İrfan Can'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mesut, topla beraber cepheden ceza sahasına sokuldu. Kaleci Muslera ile karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu Muslera'nın solundan ağlara gönderdi. Derbiye böylece denge gelmiş oldu.





Karşılaşmanın 31. dakikasında Mesut Özil, skora eşitliği getiren golü kaydettikten sonra, Galatasaray tribünlerinden Özil'e çakmak fırlatıldı. Bu olayın ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı tribünlere giderek taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından, Muslera, Marcao, Berke Özer ve Mert Hakan Yandaş, sarı kart ile cezalandırıldı.





Devre 1-1 tamamlanmadan hemen önce Fatih Terim, top sahadan çıkmadığı için müdahale ettiği için; Vitor Pereira ise devrenin bitiminin hemen ardından itirazları nedeniyle sarı kart gördü.





83.dakikada, Van Aanholt'un sol çaprazdan ön direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Diagne kafayı vurdu ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrasında ise Diagne'nin kafa vuruşunu yapmadan önce Berisha'ya faul yaptığı tespit edildi ve gol iptal edildi.





Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde ise maçın son sözünü söylemek için sahnede Miguel Crespo vardı. Oyuna sonradan giren Crespo, ceza sahasının köşesinden vurduğu sert şutta önce direğe sonra da kaleye isabet eden şutla Fenerbahçe'yi derbide 2-1 öne geçirdi.





90+6 da Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, itirazları sebebiyle ikinci sarıyı ardından kırmızı kartı gördü. Dev derbi böylece 2-1 Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlanmış oldu.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe 23 puana yükselirken, Galatasaray 21 puanda kaldı.





Fenerbahçe bir sonraki maçında hafta içi Olympiacos deplasmanına gidecekken, Galatasaray da Marsilya'yı evinde konuk edecek.





Puan durumu











