Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Milli maç arasından sonra devam edecek olan Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
20 Kasım Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
21 Kasım Pazar:
13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
16.00 Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
22 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük