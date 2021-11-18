Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı /18 Kasım 2021 12:46

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'de haftanın maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Ligde diğer maçların hakemleri de açıklandı.

SHABER3.COM

Milli maç arasından sonra devam edecek olan Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır


16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan


19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

21 Kasım Pazar:

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

16.00 Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek


19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı Sonraki Haber >>

Kamp merkezinde dua saati

Kamp merkezinde dua saati

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Cevdet Türkyolu'ndan açıklama

Cevdet Türkyolu'ndan açıklama

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Bir Nefes ...

Bir Nefes ...

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

AKP'li bürokratlar muhalefete dosya gönderiyor

AKP'li bürokratlar muhalefete dosya gönderiyor

Ersan Şen ile Cem Küçük "helalleşme" tartışması

Ersan Şen ile Cem Küçük

Sokak röportajında ortalık karıştı!

Sokak röportajında ortalık karıştı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:32:34