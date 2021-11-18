Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Milli maç arasından sonra devam edecek olan Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.





Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:





20 Kasım Cumartesi:





13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu





16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır









16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan









19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy





21 Kasım Pazar:





13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus





16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan





16.00 Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek









19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Halil Umut Meler





22 Kasım Pazartesi:





20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa





20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük



