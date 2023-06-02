Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu /02 Haziran 2023 12:49

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Abdülkadir Bitigen görev alacak.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi. 

Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. 

Süper Lig'de 37. haftanın programı ve hakemler şöyle:


Yarın
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Volkan Bayarslan
19.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
19.00 Ümraniyespor - Giresunspor: Zorbay Küçük
19.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Haziran Pazar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
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