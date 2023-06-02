Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı.





Yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.





Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.





Süper Lig'de 37. haftanın programı ve hakemler şöyle:









Yarın

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

19.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

19.00 Ümraniyespor - Giresunspor: Zorbay Küçük

19.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu





4 Haziran Pazar





19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen