Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Fenerbahçe maçı 4 Haziran Pazar günü saat 19:00’da oynanacak. Ligdeki diğer tüm maçlar ise 3 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
3 Haziran Cumartesi günü arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 16:00’da, diğer tüm maçlar ise 19:00’da oynanacak.
Süper Lig’de 37’nci haftanın programı şöyle:
3 HAZİRAN CUMARTESİ
16.00 Konyaspor – Fatih Karagümrük
19.00 Kayserispor – MKE Ankaragücü
19.00 Ümraniyespor – Giresunspor
19.00 Adana Demirspor – Başakşehir
19.00 Trabzonspor – Alanyaspor
19.00 Kasımpaşa – Beşiktaş
4 HAZİRAN PAZAR
19.00 Galatasaray – Fenerbahçe