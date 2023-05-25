Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig’de 37’nci haftanın programı şöyle:





Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’de oynanacak 37. hafta programını duyurdu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Nef Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın da tarihi belli oldu.TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Fenerbahçe maçı 4 Haziran Pazar günü saat 19:00’da oynanacak. Ligdeki diğer tüm maçlar ise 3 Haziran Cumartesi günü yapılacak.3 Haziran Cumartesi günü arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 16:00’da, diğer tüm maçlar ise 19:00’da oynanacak.16.00 Konyaspor – Fatih Karagümrük19.00 Kayserispor – MKE Ankaragücü19.00 Ümraniyespor – Giresunspor19.00 Adana Demirspor – Başakşehir19.00 Trabzonspor – Alanyaspor19.00 Kasımpaşa – Beşiktaş19.00 Galatasaray – Fenerbahçe