Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu /25 Mayıs 2023 20:08

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın tarihini açıkladı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’de oynanacak 37. hafta programını duyurdu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Nef Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın da tarihi belli oldu.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Fenerbahçe maçı 4 Haziran Pazar günü saat 19:00’da oynanacak. Ligdeki diğer tüm maçlar ise 3 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

3 Haziran Cumartesi günü arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 16:00’da, diğer tüm maçlar ise 19:00’da oynanacak.

Süper Lig’de 37’nci haftanın programı şöyle:

3 HAZİRAN CUMARTESİ

16.00 Konyaspor – Fatih Karagümrük

19.00 Kayserispor – MKE Ankaragücü

19.00 Ümraniyespor – Giresunspor

19.00 Adana Demirspor – Başakşehir

19.00 Trabzonspor – Alanyaspor

19.00 Kasımpaşa – Beşiktaş

4 HAZİRAN PAZAR

19.00 Galatasaray – Fenerbahçe
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