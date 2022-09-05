Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray - Gaziantep FK maçında 3 gol vardı /05 Eylül 2022 23:12

Galatasaray - Gaziantep FK maçında 3 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldiği mücadele de 3 gol vardı.

Maçı 2-1'lik skorla Galatasaray kazanmasını bildi.

Sarı kırmızılıların golleri 36. dakikada Gomis ve 90+1. dakikada Stelios Kiçiu'nun kendi kalesine attığı sayı ile geldi.

Gaziantep FK'nın golü ise 27. dakikada Sagal'dan geldi.

Galatasaray, 45. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın kırmızı kart görmesiyle kalan süreyi sahada 10 kişi olarak götürürken, 73. dakikada ise Gomis ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 10'a çıkartarak 7. sırada yer alırken, Gaziantep FK ise yine 10 puanda kaldı ve ligde 5. sırada yer alıyor.

Sarı kırmızılılar haftaya Kasımpaşa deplasmanına çıkarken, Gaziantep FK ise Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırlıyor.
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