Galatasaray, Gaziantep FK'yı geçemedi

Pazartesi günü derbide Beşiktaş'ı Nef Stadı'nda 2-1 yenen ve sonrasında ise UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmak için 0-0'ın rövanşında Barcelona ile yine İstanbul'da karşılaşan ve rakine bir rafkla 2-1 kaybeden Galatasaray, bu maçların ardından ligin 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.





34. dakikada Gomis'in golüyle öne de geçen sarı kırmızılılar sonrasında kalesinde gördüğü gollere engel olamadı.





Gaziantep FK adına ilk gol ilk derenin uzatma dakikalarında Djilobodji'den geldi: 1-1.





İlk yarı bu şekilde 1-1'lik eşitlikle sona ererken, 71. dakikada penaltıdan Maxim ile ve 81. dakikada da Figueiredo ile 2 gol daha bulan Gzintep FK ekibi sahadan da 3-1'lik skorla galip ayrılan takım oldu.





Bu sonuçla Gazintep FK ekibi puanını 40'a çıkartırken, Galatasaray ise 38 puanda kaldı.





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