Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray genç golcüyle anlaşma sağladı /26 Ocak 2021 22:10

Galatasaray genç golcüyle anlaşma sağladı

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray takımı güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde uzun zamandır peşinde olduğu Mostafa Mohamed konusunda mutlu sona ulaştı.

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Galatasaray, Mostafa Mohamed'in kulübü Zamalek'le de anlaşmaya vardı.23 yaşındaki golcünün perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Saint-Etienne, 2020-2021 kış sezonunda Mustafa Mohamed'in transferi konusunu Zamalek kulübü ile görüşmek üzere Aralık 2020’de Kahire'ye bir heyet göndermişti. Zamalek yönetimi 16 Ocak’ta yazılı bir açıklama yaparak, Saint-Etienne kulübü ile görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurmuştu.

Mısırlı genç futbolcu Mustafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Kahire’de doğdu. Futbol kariyerine 13 yaşındayken Dina Farms takımıyla başladı. Ardından Wadi Digle takımında oynadı. Genç futbolcu 2015 yılında henüz 18 yaşına yeni girmişken Mısır’ın iki büyük kulübünden birisi olan Zamalek’in gençleri arasına girdi.

Genç futbolcu Mohamed, Zamalek kulübünde 5 maçta oynadı. 2016-2017 sezonunda Ed-Dahiliye (İçişleri Bakanlığı) takımında forma giydiği 17 maçta 4 gol kaydederken, bir sonraki sezonda ise Tanta FC takımında oynadığı 23 maçta 6 gol attı.

Ayak çapraz bağlarındaki sorundan dolayı kariyerine bir müddet ara veren futbolcu, 2018-2019 sezonunda El-Ceyş (Ordu) takımında transfer oldu. Sahaya çıktığı 29 maçta 12 gol atarak tekrar Zamalek’in dikkatini çekmeyi başardı ve eski kulübüne geri döndü.
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