Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray genç ismi gözden çıkardı /20 Ağustos 2020 19:55

Galatasaray genç ismi gözden çıkardı

TFF 1. Lig'i lider bitiren Hatayspor, Süper Lig için iddialı kadro arayışında. Hatay temsilcisi, Galatasaraylı yıldıza talip oldu.

SHABER3.COM

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Nijeryalı genç futbolcu Jesse Sekidika'ya sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'un genç yıldızı kadrosuna katmak istediği ifade edildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde kadroya dahil olan Jesse Sekidika gözden çıkartıldı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Jesse Sekidika'ya Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor talip oldu. Güney temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturacak.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasıyla toplam 9 maça çıktı. Genç ismin sarı-kırmızılı takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ayrıca  Hatayspor, Alanyaspor'un Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey için kulübü ile görüştü. Yapılan görüşmede kulüplerin anlaştığı ve deneyimli futbolcunun Hatayspor'da oynamak istediği öğrenildi.

Son olarak Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen Sackey'in bu hafta içinde imza atması
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray genç ismi gözden çıkardı Sonraki Haber >>

Frankfurt'ta polis şiddeti kameraya yansıdı

Frankfurt'ta polis şiddeti kameraya yansıdı

Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta

Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Polis önce tokat attı, sonra...

Polis önce tokat attı, sonra...

Helikopter ile nefes kesen kurtarma operasyonu

Helikopter ile nefes kesen kurtarma operasyonu

Başına komşusunun kedisi düştü

Başına komşusunun kedisi düştü

Mali'de askeri darbe iddiası

Mali'de askeri darbe iddiası

MotoGP'de büyük kaza

MotoGP'de büyük kaza

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:34:52