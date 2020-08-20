Galatasaray genç ismi gözden çıkardı

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Nijeryalı genç futbolcu Jesse Sekidika'ya sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'un genç yıldızı kadrosuna katmak istediği ifade edildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri







Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde kadroya dahil olan Jesse Sekidika gözden çıkartıldı.





Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Jesse Sekidika'ya Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor talip oldu. Güney temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturacak.





24 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasıyla toplam 9 maça çıktı. Genç ismin sarı-kırmızılı takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





Ayrıca Hatayspor, Alanyaspor'un Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey için kulübü ile görüştü. Yapılan görüşmede kulüplerin anlaştığı ve deneyimli futbolcunun Hatayspor'da oynamak istediği öğrenildi.





Son olarak Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen Sackey'in bu hafta içinde imza atması