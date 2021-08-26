Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray geriden gelerek kazanmasını bildi /26 Ağustos 2021 23:06

Galatasaray geriden gelerek kazanmasını bildi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibi Danimarka temsilcisi Randers'ı İstanbul'da ağırlayan Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazırdı.

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Galatasaray, yenik duruma düştüğü maçta Randers'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Galatasaray, 1-1'in rövaşında Randers'ı konuk etti.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan maçta teknik direktör Fatih Terim, Giresunspor maçına göre kadroda 2 zorunlu değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, UEFA listesine ismi verilemeyen Nelsson ve Cicaldau’nun yerine ilk 11’de Alpaslan Öztürk ve Babel’e fırsat verdi.

Sarı kırmızılılar Randers maçına; Muslera, Boey, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli ve Diagne ilk 11’i ile çıktı.

Mücadelenin 11. dakikasında Marvin Egho, ceza sahasına gelen ortaya kafa vuruşunu yaptı ve Randers'a öne geçirdi.

Golden sonra baskısını artıran sarı-kırmızılılar, özellikle Ryan Babel ve Mbaye Diagne ile gole yaklaştı ancak pozisyonlardan sonuç çıkmadı.

Galatasaray ikinci yarıya golle başladı. Babel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan yeni transfer Patrick van Aanholt, sol ayağıyla yaptığı vuruşla 47'de skoru 1-1'e getirdi.

Taraftarının da desteğini arkasına alan temsilcimiz, Mbaye Diagne ile net fırsatlardan yararlanamadı. Senegalli bir dakika içinde önce kaleci Carlgren'i ardından üst direği geçemedi.

Fatih Terim'in takımı üstünlük için aradığı golü 59. dakikada buldu. İkinci yarıda oyuna dahil olan Barış Alper Yılmaz'ın sürüklediği atakta Randers savunması topu uzaklaştırmaya çalışırken Frederik Lauenborg'e çarpan top ağlara gitti: 2-1.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı.
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