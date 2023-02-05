Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray geriden gelip Trabzonspor’u da devirdi! /05 Şubat 2023 21:19

Galatasaray geriden gelip Trabzonspor’u da devirdi!

Ligin lideri Galatasaray Nef Stadı'nda ağırladığı ezeli rakibi Trabzonspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Aslan şampiyonluk yolunda çok hayati bir 3 puan elde ederken serisini 12 maça çıkardı.

Galatasaray geriden gelip Trabzonspor’u da devirdi!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor, Maxi Gomez'in 12. saniyedeki golüyle öne geçti. Uruguaylı forvet, Trabzonspor formasıyla Galatasaray'a en hızlı golü atan oyuncu oldu.

Galatasaray, 18. dakikada Mauro Icardi'nin asisti ve Dries Mertens'in golüyle eşitliği sağladı.

ÜST ÜSTE 12. GALİBİYET
Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin 53. dakikadaki penaltı golüyle öne geçti. Arjantinli yıldız, oynadığı son 10 lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.

Süper Lig'de üst üste 12. galibiyetini alan Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı ve puanını 54'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 1 maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 9'a çıkardı.

Son 6 deplasman maçından galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, 38 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Gaziantep FK'ye konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.

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