Galatasaray, Giresunspor’u farklı geçip kulüp rekorunu kırdı

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray, 4-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Dries Mertens, 60. dakikada Leo Dubois, 89. dakikada Milot Rashica ve 90+5. dakikada Yunus Akgün attı.
Galatasaray'da Mauro Icardi, 45. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Arjantinli yıldızın vuruşunu kaleci Onurcan kurtardı.
Galatasaray, ligdeki puanını 48'e çıkardı. Giresunspor, 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Giresunspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
Galatasaray, bu galibiyetle Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki galibiyet serisini 13'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.
LİGDE İLK KEZ ÜST ÜSTE 10 GALİBİYET
Galatasaray, Giresunspor galibiyetiyle Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşmayı başardı.
Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.
OKAN BURUK DA TARİHE GEÇTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da sarı-kırmızılı takımın tarihine geçmeyi başardı.
Buruk, Giresunspor maçından sonra resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakaladı.
Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.
Okan Buruk, aynı zamanda Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip oldu.