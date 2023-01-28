Galatasaray, Giresunspor’u farklı geçip kulüp rekorunu kırdı

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray, 4-0'lık skorla kazandı.









Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Dries Mertens, 60. dakikada Leo Dubois, 89. dakikada Milot Rashica ve 90+5. dakikada Yunus Akgün attı.





Galatasaray'da Mauro Icardi, 45. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Arjantinli yıldızın vuruşunu kaleci Onurcan kurtardı.





Galatasaray, ligdeki puanını 48'e çıkardı. Giresunspor, 21 puanda kaldı.





Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Giresunspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.





Galatasaray, bu galibiyetle Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki galibiyet serisini 13'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.



