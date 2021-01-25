Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini KAP’a bildirdi /25 Ocak 2021 17:16

Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini KAP’a bildirdi

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu’nu sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılardan, KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.”

GEÇEN SEZON ADA YOLU TUTMUŞTU
Santrforda ve hücum hattının iki kanadında da forma giyebilen 8 Aralık 1999 doğumlu 21 yaşındaki futbolcu 2019-20 sezonunun devre arasında Sparta Rotterdam’dan İngiltere Championship ekibi Brentford’a 3 milyon Euro’ya transfer olmuştu.

Sezonun ilk devresini kiralık olarak Twente’de geçiren Halil, bu sezon 12 resmi maçta 1 gol ve 1 asiste imza atarken 354 dakika sahada kaldı.
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