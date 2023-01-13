Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Hatayspor maçında farka koştu /13 Ocak 2023 22:15

Galatasaray, Hatayspor maçında farka koştu

Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son maçında Hatayspor'u ağırlayan Galatasaray, 43 bin taraftarın önünde farklı kazanarak galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Hatayspor ise, galibiyeti unuttu.

Galatasaray, Hatayspor maçında farka koştu

Süper Lig 19. haftasında Hatayspor’u ağırlayan lider Galatasaray, Ali Sami Yen Nef Stadı’ndaki maçı 4-0 kazanarak ligin ilk yarısını zirvede tamamladı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0’la deviren Galatasaray, Hatayspor’u da aynı skorla geçmeyi başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu (9'), Juan Mata (45+4', 45+6') ve Bafetimbi Gomis (76') kaydetti. Konuk ekip Hatayspor, Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi ile zaman zaman rakip kalede tehlikeler yaratsa da, Fernando Muslera’yı geçmeyi başaramadı.

Süper Lig’de oynadığı son 8 maçı kazanan ve 18 maç sonunda 42 puanla zirvede yer alan Galatasaray, lige verilen aranın ardından sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip, lig maçından önce Türkiye Kupası’nda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Volkan Demirel’in göreve gelmesinden sonra çıkış yakalayan ve ardından düşüşe geçen Hatayspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Hatayspor bu maçların üçünden beraberlikle, ikisinden yenilgiyle sahadan ayrılırken 17 puanda kaldı.
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