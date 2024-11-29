Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Hollanda'dan bir puanla döndü! /29 Kasım 2024 00:19

Galatasaray, Hollanda'dan bir puanla döndü!

Galatasaray Avrupa’da namağlup unvanını devam ettirdi. Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Aslan, puanını 11’e yükseltti.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile Afas Stadında karşılaştı. Sarı kırmızılılar karşılaşmaya şok bir golle başladı. Maçın henüz 2. dakikasında Sağ kanattan gelişen hızlı hücumda AZ Alkmaar'da şutu çeken Mayckel Lahdo'nun şutu Muslera'dan sekti. Seken topu Sven Mijnans ağlara gönderdi. Yenilen golden sonra bir türlü toparlanamayan sarı kırmızılılar kalesinde üst üste tehlikeler gördü.

İlk yarım saatlik bölümün ardından oyuna ortak olmayı başaran Galatasaray aradığı golü ilk yarının son bölümlerinde buldu. 44. Dakikada Osimhen'in kafa vuruşunda savunmadan seken top ağlara gitti. Hakem bir süre bekledikten sonra VAR kararıyla golü verdi.

DİREKTEN DÖNDÜ!

Mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1’lik eşitlikle sona ererken ikinci yarıda temsilcimiz daha istekli taraftı. Üst üste ataklarla ikinci golü arayan Aslan 75. Dakikada gole çok yaklaştı. Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşu direkten döndü.

Maçın uzatma dakikalarında Osimhen topu ağlara gönderse de gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 11’e yükseltti. Hollanda ekibi ise 7 puana ulaştı.

OKAN BURUK’TAN ÜÇLÜ SAVUNMA

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu karşılaşmaya da sahaya Sipay Bodrum FK maçındaki 3-4-1-2 sistemiyle çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ve Sipay Bodrum FK maçlarında da bu dizilişi tercih etti. "Cimbom" bu formasyonu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı da bozmadı.

TARAFTAR TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, RFS karşılaşmasında olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da takımlarını desteklemeye devam etti.
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