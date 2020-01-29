Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray idmanında Emre Mor-Falcao krizi /29 Ocak 2020 23:46

Galatasaray idmanında Emre Mor-Falcao krizi

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan genç yıldız Emre Mor ile Kolombiyalı futbolcu Falcao'nun idman sırasında kavganın eşiğine geldiği ifade edildi.

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Galatasaray'da bekleneni veremeyen Emre Mor'un Kolombiyalı Falcao'ya "İşine bak" dediği ileri sürüldü.

Galatasaray'da kendisine "Kulüp bul" denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamazken, 22 yaşındaki oyuncu, idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.

Sabah gazetesinin haberine göre; çift kale maçta Emre Mor'la aynı takımda yer alan Falcao, farklı yenik duruma düşmeleri üzerine genç oyuncuyu, "Haydi toparlanalım, kendimizi gösterelim'' sözleriyle motive etmek istedi ancak beklemediği bir karşılık aldı.

Falcao'nun uyarısını "İşine bak'' diyerek geri çeviren Emre Mor, tansiyonu yükseltti. 
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